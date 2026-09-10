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Bundesliga

BVB verkündet erste Karetsas-Entscheidung

von Julian Jasch
1 min.
Konstantinos Karetsas beim Warmmachen @Maxppp

Konstantinos Karetsas (18) wird Borussia Dortmund vorläufig nicht zur Verfügung stehen. Am Rande der heutigen Trainingseinheit sagte Ole Book: „Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen. Am Wochenende wird er nicht dabei sein.“ Über mögliche Herzprobleme erklärte Book auf Nachfrage: „Es sieht momentan nicht so aus, als würde es in diese Richtung gehen. Bisher sind wir da ganz optimistisch.“

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„Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen“, begründete der Sportdirektor, warum Karetsas am Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Paderborn nicht im Kader stehen wird. Vorausgegangen waren Kreislaufprobleme des griechischen Spielmachers bei der Champions League-Partie gegen den FC Villarreal (3:2). Belgischen Medien zufolge spielte eine Dehydrierung eine Rolle, dürfte allerdings nicht der einzige Grund für den Zusammenbruch sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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