Wolfsburg: Waldschmidt denkt nicht an Abschied

Luca Waldschmidt will sich beim VfL Wolfsburg beweisen und hat nicht vor, den Klub nach nur einem Jahr zu verlassen. „Nach der vergangenen Saison ist es mein Anspruch zu zeigen, was ich kann, wer ich bin, wie ich Fußball spiele. Es ist eine Motivation für mich, das zu widerlegen, was letztes Jahr war“, betont der 26-jährige Offensivspieler im ‚kicker‘.

Seine Premieren-Saison beim VfL, in der Waldschmidt lediglich ein Bundesligatreffer gelang, bezeichnet er als „unglücklich“: „Generell hatten wir es uns anders vorgestellt. Ich habe nie wirklich meinen Rhythmus gefunden.“ Der Vertrag des Zwölf-Millionen-Einkaufs von Benfica Lissabon läuft in Wolfsburg noch bis 2025.