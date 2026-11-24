Luciano Spalletti würde im Winter gerne einen neuen Mann für den Sturm begrüßen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der Coach von Juventus Turin einen großen Mittelstürmer sucht, der mit dem Rücken zum Tor arbeitet. Hierfür haben die Verantwortlichen offenbar schon drei Kandidaten auserkoren, die das gewünschte Profil mitbringen und Nick Woltemade (24) mächtig Konkurrenz machen könnten.

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Die italienische Sportzeitung nennt zum einen Gianluca Scamacca (27) von Atalanta Bergamo. Bei den Bergamasken verlor der italienische Nationalspieler seinen Stammplatz an Nikola Krstovic (26) und könnte im Winter auf den Markt kommen. Auch Alexander Sörloth (30) von Atlético Madrid und Jean-Philippe Mateta (29) von Crystal Palace werden ins Spiel gebracht. Beide Torjäger stehen bei ihren Klubs ebenso wie Scamacca nicht regelmäßig von Beginn an auf dem Rasen.