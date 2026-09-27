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UEFA Nations League

Nächste bittere Pille für Frimpong

von Lukas Hörster
Jeremie Frimpong schießt @Maxppp
Serbien Niederlande

Nachdem Jeremie Frimpong seinen Stammplatz beim FC Liverpool verloren hat, muss der Ex-Leverkusener nun auch beim niederländischen Nationalteam eine bittere Pille schlucken. Aus dem offiziell bei der UEFA gemeldeten Aufgebot für die heutige Nations League-Partie gegen Serbien (20:45 Uhr) geht hervor, dass es Frimpong nicht in den 23-köpfigen Spieltagskader geschafft hat.

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Beim jüngsten 1:1 gegen Deutschland saß der 25-jährige Mann für die rechte Seite noch 90 Minuten lang auf der Bank. Besonders viel Verwendung für Frimpong scheint der neue Bondscoach Xavi also nicht zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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