UEFA Nations League
Nächste bittere Pille für Frimpong
@Maxppp
Nachdem Jeremie Frimpong seinen Stammplatz beim FC Liverpool verloren hat, muss der Ex-Leverkusener nun auch beim niederländischen Nationalteam eine bittere Pille schlucken. Aus dem offiziell bei der UEFA gemeldeten Aufgebot für die heutige Nations League-Partie gegen Serbien (20:45 Uhr) geht hervor, dass es Frimpong nicht in den 23-köpfigen Spieltagskader geschafft hat.
Unter der Anzeige geht's weiter
Beim jüngsten 1:1 gegen Deutschland saß der 25-jährige Mann für die rechte Seite noch 90 Minuten lang auf der Bank. Besonders viel Verwendung für Frimpong scheint der neue Bondscoach Xavi also nicht zu haben.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden