Nachdem Jeremie Frimpong seinen Stammplatz beim FC Liverpool verloren hat, muss der Ex-Leverkusener nun auch beim niederländischen Nationalteam eine bittere Pille schlucken. Aus dem offiziell bei der UEFA gemeldeten Aufgebot für die heutige Nations League-Partie gegen Serbien (20:45 Uhr) geht hervor, dass es Frimpong nicht in den 23-köpfigen Spieltagskader geschafft hat.

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Beim jüngsten 1:1 gegen Deutschland saß der 25-jährige Mann für die rechte Seite noch 90 Minuten lang auf der Bank. Besonders viel Verwendung für Frimpong scheint der neue Bondscoach Xavi also nicht zu haben.