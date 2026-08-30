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Bundesliga

Andrich-Entscheidung gefallen?

von Julian Jasch
Robert Andrich im Bayer-Trikot @Maxppp

Nach aktuellem Stand der Dinge bricht Robert Andrich (31) seine Zelte bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer doch nicht ab. „Ich gehe davon aus, dass er bleibt“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes nach der gestrigen 2:3-Pleite gegen Aufsteiger SV Elversberg.

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Zuletzt wurde dem defensiven Mittelfeldspieler angesichts der Konkurrenzsituation ein Wechsel nahegelegt. Unter anderem RB Leipzig ist interessiert. Laut Rolfes wird bis zum Deadline Day aber wohl kein Transfer zustande kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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