Arsenal streckt die Fühler nach Simakan aus

RB Leipzig blickt einem ereignisreichen Transferfenster entgegen. Mit Konrad Laimer und Christopher Nkunku stehen zwei Abgänge so gut wie fest. Auch bei Josko Gvardiol und Dani Olmo bahnt sich ein Abschied an. Die Sachsen würden unter Umständen also vier Leistungsträger verlieren.

Damit nicht genug, nun liebäugelt der FC Arsenal mit der Verpflichtung einer weiteren Leipziger Stammkraft. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, haben die Gunners Mohamed Simakan ins Visier genommen. Der Franzose stellt in dieser Saison mit 15 Einsätzen als Rechts- und 14 Partien als Innenverteidiger seine Vielseitigkeit unter Beweis. Diese will sich Arteta offenbar zu Nutze machen.

Schlechte Aussichten für Arsenal

Allerdings dehnte Simakan erst im Dezember sein Arbeitspapier um ein Jahr bis 2027 aus. Zuletzt versicherte der 23-Jährige, seine Unterschrift bewusst gesetzt zu haben: „RB Leipzig ist ein Top-Verein. Seinen Vertrag zu verlängern, um dann direkt wieder zu gehen, macht für mich keinen Sinn.“

Seit seinem Wechsel in die Bundesliga im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro von Racing Straßburg ist Simakan Stammkraft in Leipzig. Insgesamt stehen für den Rechtsfuß 75 Pflichtspiele in zwei Jahren zu Buche. Für ein mögliches Engagement müssten die Londoner daher nicht alleine aufgrund der Restvertragslaufzeit tief in die Tasche greifen.