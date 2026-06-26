Schnäppchen: St. Pauli gewinnt Mathisen-Rennen

Der FC St. Pauli rüstet sich für die anstehende Zweitliga-Saison. Die Kiezkicker sichern sich die Dienste von Marcus Mathisen (30), der ablösefrei vom 1. FC Magdeburg nach Hamburg wechselt. Hertha BSC und Holstein Kiel waren ebenfalls am erfahrenen Innenverteidiger interessiert, gehen aber leer aus.

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„Wir haben nach einem erfahrenen Innenverteidiger gesucht, der die 2. Liga bereits kennt und entsprechend keine lange Anlaufzeit brauchen wird. Marcus erfüllt dieses Profil absolut und kann unserer Hintermannschaft in der Defensivarbeit aber auch mit dem Ball Stabilität verleihen. Wir hatten einen sehr guten Austausch und sind froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten“, freut sich Sportchef Andreas Bornemann.