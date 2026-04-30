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Kobel spricht sich für Sancho aus

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Torhüter Gregor Kobel @Maxppp

Gregor Kobel (28) hat nichts gegen eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho (26) zu Borussia Dortmund einzuwenden. „Als er zu uns zurückkam, hat uns seine Präsenz sehr gutgetan, auch wenn die Statistiken vielleicht nicht so gut waren wie in seiner ersten Zeit“, sagte der Schlussmann beim ‚19:09-Talk‘ der ‚Ruhr Nachrichten‘. Kobel sei froh, „wenn er mit dieser Einstellung wieder bei uns wäre.“

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Sanchos Vertrag bei Manchester United läuft zum Sommer aus, entsprechend kommt der aktuell an Aston Villa verliehene Flügelflitzer im Sommer ablösefrei auf den Markt. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen für einen erneuten BVB-Wechsel, in trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht – jüngst sollen auch die Villans über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit diskutiert haben.

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