Darmstadt: Müller im Anflug

Der SV Darmstadt steht wohl kurz vor der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt Jannik Müller vom slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda zu den Lilien. Da der Vertrag des 27-Jährigen im Sommer ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Müller ist es eine Rückkehr in den deutschen Profifußball. Zwischen 2014 und 2020 war er insgesamt sechs Jahre lang für Dynamo Dresden am Ball. Nach dem Abstieg in die dritte Liga ging es für den Rechtsfuß weiter in die Slowakei. Beim DAC ist Müller in der Abwehr gesetzt, kommt auf 30 Saisoneinsätze. Nun winkt ein neuerliches Engagement im deutschen Unterhaus.