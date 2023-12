Wildes BVB-Gerücht: Folgt Terzic auf Kehl?

Vor allem Geschäftsführer Hans-Joachim Watkze gilt bei Borussia Dortmund als Fürsprecher von Trainer Edin Terzic. Kritik am 41-Jährigen gibt es aber sowohl öffentlich als auch intern. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen, dem Aus im DFB-Pokal und Platz fünf in der Liga nicht allzu verwunderlich.

Eine Terzic-Entlassung ist vor allem für Watzke aber längst kein Thema. Einerseits wegen der guten Champions League-Performance. Andererseits, berichtet die ‚Bild‘, weil dies erneut zu der „Diskussion führen würde, warum es seit Jürgen Klopp“ keine Konstante auf der Trainerposition gibt.

Laut der Boulevardzeitung kursiert nun ein „brisantes Gedankenspiel […] in Dortmund“: Nach der Saison könnte Terzic den Posten von Sportdirektor Sebastian Kehl übernehmen, mit dem er ohnehin „nicht immer auf einer Wellenlänge“ liege, und der BVB mit einem anderen Trainer für „neuen sportlichen Schub“ sorgen.

So sorgte kürzlich die Trennung von Sport-Koordinator Slaven Stanic für Aufregung, der intern Stimmung gegen Terzic machte und ein enger Vertrauter von Kehl war. Dennoch: Dass Kehl bald von Terzic abgelöst wird, sind derzeit nicht mehr als unbestätigte Spekulationen, wenngleich Terzic in der Saison 2021/22 bereits als Technischer Direktor in einem ähnlichen Bereich für den BVB Erfahrungen sammelte – ebenfalls nach vorheriger Trainer-Amtszeit.