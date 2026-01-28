RB Leipzig: Koné zum Medizincheck

Der Transfer von Abdoul Koné zu RB Leipzig steht vor dem Abschluss. ‚Sky‘ zufolge soll der Innenverteidiger noch heute nach Sachsen reisen und den Medizincheck absolvieren. Die Voraussetzung: Die letzten Details zwischen RB und Stade Reims werden geklärt.

Laut dem Bezahlsender wird sich die Ablöse voraussichtlich auf 16 bis 18 Millionen Euro zuzüglich Boni einpendeln. Vorgesehen ist ein Vertrag bis 2031, den Rest der Saison soll der 20-Jährige noch bei seinem bisherigen Klub Reims verbringen.