Kehl-Nachfolge: So heiß ist die BVB-Spur zu Krösche

Borussia Dortmund möchte schnellstmöglich einen Nachfolger für den geschassten Sebastian Kehl präsentieren. ‚Sky‘ berichtet, dass die Suche zeitnah abgeschlossen werden soll. Der zuletzt gehandelte Markus Krösche werde das vakante Amt derweil voraussichtlich nicht antreten.

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Einerseits sei eine Konstellation bestehend aus Sportboss Lars Ricken und Krösche nicht angedacht. Andererseits erscheint so gut wie ausgeschlossen, dass der 45-Jährige seinen Posten bei Eintracht Frankfurt als Sportvorstand mitten in der Saison aufgibt.

In eine ähnliche Kerbe schlagen auch die ‚Ruhr Nachrichten‘, denen zufolge die BVB-Spur zu Krösche zum jetzigen Zeitpunkt nicht heiß ist. Als Alternativen aus der Bundesliga kommen laut der Regionalzeitung dann lediglich Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) sowie Andreas Schicker (TSG Hoffenheim) infrage.

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Aber auch eine andere Lösung wird an der Strobelallee diskutiert, die „strukturelle Veränderungen“ beinhalten soll. ‚Sky‘ spricht in dem Kontext von einem „externen Fachmann, der durch die Expertise der Chefscouts unterstützt wird“.