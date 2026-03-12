Kwasniok prophezeit „wunderbare Zukunft“

Lukas Kwasniok gibt sich trotz der Krise beim 1. FC Köln kämpferisch. Auf der Pressekonferenz vor der wegweisenden Partie gegen den Hamburger SV (Samstag, 18:30 Uhr) versprüht der 44-Jährige Optimismus: „Ich weiß, dass sich im Sport die Dinge wenden und der Wind sich dreht. Ich weiß nicht wann. Aber die Ergebnisse werden zeitnah kommen und daraus wird eine wunderbare Zukunft entstehen. Der Glaube daran bleibt bei mir unerschütterlich bestehen.“ Der Übungsleiter steht in der Domstadt nach fünf sieglosen Spielen vermehrt unter Druck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde über ein Ultimatum berichtet, wonach die Geißböcke vier Punkte aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (1:2) sowie den beiden kommenden Aufgaben gegen den HSV und im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (21.03., 15.30 Uhr) einfahren müssen, damit Kwasniok im Amt bleibt. Der Übungsleiter selbst plädiert jedoch an die Führungsetage, primär die Leistung zu bewerten: „Es ist wichtiger, auf die Performance zu schauen als auf die Punkte. Ich habe zu 100 Prozent das Gefühl, dass wir alle bereit sind, hier einen Weg zu gehen. Den haben wir zu Beginn meiner Zeit eingeschlagen. Und es war klar, dass es Wellenbewegungen geben wird. Das Wichtigste aber ist, Dinge richtig einzuordnen. Und genau das schätze ich an unserer Chef-Etage und insbesondere an Thomas Kessler.“ Dennoch weiß auch Kwasniok um die Wichtigkeit von Resultaten: „Es würde uns helfen auf dem Weg drei Punkte einzufahren.“