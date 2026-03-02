Nagelsmanns Wunschelf für die WM

Tor

„Auf der Torhüter-Position haben wir gar keine Bauchschmerzen“, sagt Julian Nagelsmann dem ‚kicker‘ – und unterstrich nochmal sein Vertrauen in Oliver Baumann. Für Marc-André ter Stegen wird es nach seiner neuerlichen Verletzung ganz eng. Ein Comeback von Manuel Neuer schloss der Bayern-Keeper zuletzt selbst aus.

Abwehr

Joshua Kimmich spielt im DFB-Team als Rechtsverteidiger. „Ja, dabei bleibt es“, bestätigt der Bundestrainer. Hinten links hatte zuletzt David Raum die Nase vorn. In der Innenverteidigung gibt es einen Dreikampf zwischen Vize-Kapitän Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Der Dortmunder hat als „einziger Linksfuß“ ein wichtiges Faustpfand. Bei Rüdiger stellt sich die Fitnessfrage. „Kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn“, klingt Nagelsmann skeptisch.

Defensives Mittelfeld

Der Bundestrainer hat Leon Goretzka quasi eine Stammplatz-Garantie erteilt, denn: Der Ersatzmann des FC Bayern bringe dank seiner Kopfballstärke und Strafraumpräsenz ein signifikant anderes Profil als die anderen zehn Kandidaten für die Doppelsechs. Als Partner für Goretzka hatte in der WM-Quali zuletzt Aleksandar Pavlovic die Nase vorn. „Pavlo spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint“, lobt Nagelsmann den Münchner.

Offensives Mittelfeld

Klar: Wenn die Zaubermäuse Florian Wirtz und Jamal Musiala fit sind, führt an ihnen in der offensiven Dreierreihe kein Weg vorbei. Anders als an Leroy Sané, der seinen Stammplatz bei Galatasaray verloren hat. Heiße Kandidaten für die Außenbahn sind dagegen Serge Gnabry und Jamie Leweling. Für Gnabry spielt das blinde Verständnis mit Hintermann Kimmich.

Sturmzentrum

Die Neuner-Position ist für Nagelsmann „eine Baustelle, die wir schließen müssen“. Nick Woltemade und Niclas Füllkrug sind formschwach – Kai Havertz und Tim Kleindienst verletzt. Aber: Nagelsmann spricht immer wieder in höchsten Tönen von Havertz. Wenn der England-Legionär fit ist, hat er wohl die besten Karten zu starten. Eine ernsthafte Alternative ist sicherlich Deniz Undav, Jonathan Burkardt hat ebenfalls Kader-Chancen.

