Deutsche Klubs wollen Dribbelkünstler Sbaï

Flügelstürmer Amine Sbaï hat Interesse in Deutschland geweckt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato haben mehrere Bundesligisten ein Auge auf den 25-jährigen Marokkaner vom SCO Angers geworfen.

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Der dynamische Rechtsfuß begeistert in der Ligue 1 mit geschmeidigen Dribblings und technischer Leichtigkeit. Seine bisherige Saisonbilanz von drei Toren und einer Vorlage in 26 Einsätzen hat allerdings noch Verbesserungspotenzial. Auch mehrere französische Erstligisten befinden sich im Rennen um Sbaï, dessen Vertrag in Angers noch bis 2027 datiert ist.