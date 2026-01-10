Torjäger Wurmbrand: Erst WM, dann Bundesliga?

Die Karrierekurve von Nikolaus Wurmbrand zeigt seit geraumer Zeit steil nach oben. Der 20-jährige Wiener spielt für Rapid Wien groß auf und hat auch schon seine ersten Spuren in der Nationalmannschaft von Österreich hinterlassen. Seine nächsten Schritte scheinen vorgezeichnet.

Laut ‚Sky Sport Austria‘ hat sich Andreas Schicker schon bei den Vertretern der aufstrebenden Offensivkraft gemeldet. Der Kontakt zwischen dem Sportgeschäftsführer der TSG Hoffenheim und Wurmbrand sei jedoch mit Blick auf einen möglichen Sommer-Transfer etabliert worden. Ein Transfer in diesem Winter ist dem Bericht zufolge kein Thema für den 1,73 Meter großen Rechtsaußen.

Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika bietet sich für den wieselflinken Flügelstürmer eine große Bühne, wenn zu seinen bisherigen zwei Länderspielen noch weitere hinzukommen sollten. Dann könnte er sich auch in den Fokus größerer Klubs spielen. Sein Traumverein ist dem Pay-TV-Sender nach Borussia Dortmund. Vielleicht schaut der BVB dann im Sommer auch genauer hin, wenn die Mannschaft von Ralf Rangnick in den USA, Mexiko und Kanada an den Start geht.