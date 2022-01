Piatek-Wende: Florenz statt Genua

Im Wechselpoker um Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek (26) zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Der vermeintlich nahende Transfer zu Ex-Klub FC Genua hat sich wohl zerschlagen, eine Rückkehr in die italienische Serie A aber keineswegs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Redaktion von Transferinsider Gianluca Di Marzio vermeldet, zieht es Piatek zum AC Florenz. Mit dem Tabellensiebten habe der Pole bereits eine Einigung erzielt. Auch der ‚kicker‘ nennt die Fiorentina einen „heißen Anwärter“, ein Transfer könne „zeitnah“ vonstattengehen.

Der Deal sieht laut Di Marzio eine Leihe plus Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro vor, der Medizincheck soll am morgigen Donnerstag absolviert werden.