Watford holt Fletcher

Premier League-Aufsteiger FC Watford hat Ashley Fletcher verpflichtet. Der Vertrag des 25-jährigen Stürmers beim FC Middlesbrough läuft aus, weshalb keine Ablöse fällig wird.

✍️ We are delighted to confirm the signing of former Man Utd, West Ham and Middlesbrough striker Ashley Fletcher!



