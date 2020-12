OM: Drei England-Klubs wollen Sanson

Mittelfeldspieler Morgan Sanson von Olympique Marseille könnte künftig in England auflaufen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 26-jährige Franzose bei drei nicht näher genannten Premier League-Klubs ein Kandidat für die anstehende Wintertransferperiode. Dem Bericht zufolge verlangen die Südfranzosen, die nach dem Ausscheiden in der Champions League nicht mehr in einem internationalen Wettbewerb vertreten sind, mindestens 25 Millionen Euro.

Durch das Aus des französischen TV-Senders Téléfoot, der für die Übertragung der Spiele der ersten und zweiten französischen Liga zuständig war, fürchten in Frankreich derzeit viele Vereine um ihre Liquidität. Obwohl Sanson in Marseille zu den Leistungsträgern gehört, ist ein Abgang im Winter daher nicht ausgeschlossen. In der laufenden Spielzeit stand der zentrale Mittelfeldakteur in 16 von 19 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte dabei zwei Tore und drei Assists bei.