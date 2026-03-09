Heftige Vorwürfe: Laporta lehnte Messi ab

Offenbar stand Lionel Messi (38) nach der gewonnenen Winter-WM 2022 kurz vor der Rückkehr zum FC Barcelona, Präsident Joan Laporta soll dies aber aus persönlichen Gründen verhindert haben. Im Interview mit ‚La Vanguardia‘ erklärt der damalige Trainer Xavi: „Die Rückkehr von Leo Messi nach Barcelona war nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft durch Argentinien beschlossene Sache, es war entschieden. Wir hatten auch grünes Licht von La Liga. Leo Messi wollte zurückkehren. Aber Laporta hat die Verpflichtung von Messi verhindert. Laporta sagte mir, Messi würde sich gegen ihn stellen, und das könne er nicht zulassen. Also kam Messi nicht.“

Für Laporta kommen die Enthüllungen zur Unzeit. Am 15. März wählen die Katalanen einen neuen Präsidenten. Hauptkonkurrent für den aktuellen Amtsträger ist Víctor Font. Xavi stellt klar, dass es ihm nicht um Politik geht: „Mein Interesse gilt jetzt der Wahrheit. Messi kehrte nicht zurück, weil Laporta das nicht wollte. Es lag nicht an La Liga oder daran, dass Jorge Messi (Lionels Vater, Anm. d. Red.) mehr Geld verlangte. Das ist falsch.“