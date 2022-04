FC Bayern: Zirkzee als Teil des Gravenberch-Deals?

Ajax Amsterdam zeigt Interesse an Joshua Zirkzee (20). Nach Informationen von ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ steht der niederländische Mittelstürmer vom FC Bayern auf dem Zettel des niederländischen Spitzenklubs und könnte von Seiten des deutschen Rekordmeisters in das Transfergeschäft von Ryan Gravenberch (19) integriert werden. Derzeit spielt Zirkzee auf Leihbasis für den RSC Anderlecht.

Die Ablöseverhandlungen zwischen Bayern und Ajax für einen Wechsel von Gravenberch stocken seit einigen Tagen – hier könnte Zirkzee zum Trumpf für den Klub von der Säbener Straße werden, um zeitnah eine Einigung zu erzielen. Auch beim kolportierten Interesse an Sébastien Haller (27) könnte Zirkzees Abgang in Richtung Amsterdam zum Faktor in möglichen Verhandlungen werden.