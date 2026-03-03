Premier League
Nächste Hiobsbotschaft für Liverpool-Neuzugang
1 min.
@Maxppp
Seitdem feststeht, dass Jérémy Jacquet im Sommer zum FC Liverpool wechselt, läuft es für den 20-Jährigen sportlich nicht mehr so gut. Der Verteidiger verletzte sich am 7. Februar in der Partie gegen RC Lens (1:3) an der Schulter und muss sich nun einer Operation unterziehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Stade Rennais F.C. @staderennais – 11:30
Blessé sur la pelouse de Lens, Jérémy Jacquet va se faire opérer. Le SRFC lui souhaite un bon rétablissement.Bei X ansehen
Lire le communiqué ⤵️
Lire le communiqué ⤵️
Bislang wurde versucht, die Blessur konservativ in den Griff zu bekommen. Jetzt ist allerdings doch ein medizinischer Eingriff nötig. Dieser findet in den kommenden Tagen statt. Ob der Youngster im Verlauf der Saison nochmal zurückkehrt und für Rennes aufläuft, bleibt zunächst offen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden