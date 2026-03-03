Menü Suche
Nächste Hiobsbotschaft für Liverpool-Neuzugang

von Dominik Schneider
Jérémy Jacquet ist erschöpft @Maxppp

Seitdem feststeht, dass Jérémy Jacquet im Sommer zum FC Liverpool wechselt, läuft es für den 20-Jährigen sportlich nicht mehr so gut. Der Verteidiger verletzte sich am 7. Februar in der Partie gegen RC Lens (1:3) an der Schulter und muss sich nun einer Operation unterziehen.

Blessé sur la pelouse de Lens, Jérémy Jacquet va se faire opérer. Le SRFC lui souhaite un bon rétablissement.

Lire le communiqué ⤵️
Bislang wurde versucht, die Blessur konservativ in den Griff zu bekommen. Jetzt ist allerdings doch ein medizinischer Eingriff nötig. Dieser findet in den kommenden Tagen statt. Ob der Youngster im Verlauf der Saison nochmal zurückkehrt und für Rennes aufläuft, bleibt zunächst offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
