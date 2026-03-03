Nächste Hiobsbotschaft für Liverpool-Neuzugang

Seitdem feststeht, dass Jérémy Jacquet im Sommer zum FC Liverpool wechselt, läuft es für den 20-Jährigen sportlich nicht mehr so gut. Der Verteidiger verletzte sich am 7. Februar in der Partie gegen RC Lens (1:3) an der Schulter und muss sich nun einer Operation unterziehen.

Bislang wurde versucht, die Blessur konservativ in den Griff zu bekommen. Jetzt ist allerdings doch ein medizinischer Eingriff nötig. Dieser findet in den kommenden Tagen statt. Ob der Youngster im Verlauf der Saison nochmal zurückkehrt und für Rennes aufläuft, bleibt zunächst offen.