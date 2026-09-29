Der FC Barcelona muss womöglich auf Kapitän Raphinha verzichten. Wie der brasilianische Verband noch während des Spiels gegen Australien mitteilt, musste der Angreifer aufgrund von muskulären Problemen zur Pause beim Stand von 2:2 ausgewechselt werden. Raphinha hatte selbst vor der Pause vom Punkt getroffen.

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Für die Katalanen wäre der Ausfall des 29-Jährigen durchaus ein Rückschlag. Raphinha steht nach acht Spielen bei 14 Toren und drei Vorlagen und soll zeitnah seinen Vertrag bei den Blaugrana verlängern. Hansi Flick wird hoffen, dass es seinen Schützling nicht allzu schwer erwischt hat.