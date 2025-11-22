Abschiedsgerüchte: 220 Millionen für Eintracht-Trio?

Längst hat sich Markus Krösche europaweit einen Namen als knallharter Verhandlungspartner gemacht. Allein im vergangenen Sommer konnte Eintracht Frankfurt ein Transferplus von knapp 70 Millionen Euro erwirtschaften. Schon jetzt wird mit den nächsten kostspieligen Verkäufen gerechnet.

Allen voran von drei Eintracht-Profis versprechen sich die Adler einen saftigen Geldregen. Besonders akut sind die Abschiedsgerüchte um Flügelflitzer Jean-Mattéo Bahoya (20), der 80 Millionen Euro einbringen soll. Nach einem starken Saisonstart musste der blitzschnelle Rechtsfuß zuletzt mehrfach auf der Bank Platz nehmen.

Das genügt Bahoyas Ansprüchen nicht, entsprechend könnte er auf eine Luftveränderung drängen, sollte sich seine Situation nicht verändern. Mit dem FC Arsenal hat bereits der erste zahlungskräftige Interessent angebissen. Die Gunners sind derweil nicht nur an Bahoya, sondern auch an Nathaniel Brown (22) dran.

Premier League lauert

Im Werben um den Linksverteidiger, der erst kürzlich sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hat, muss sich Arsenal mit zahlreichen Konkurrenten auseinandersetzen, darunter neben sämtlichen deutschen Topklubs auch Real Madrid und Manchester City. Das hohe Preisschild über 60 Millionen Euro soll auf einige Verehrer aber abschreckend wirken.

Einen großen Transfererlös kalkuliert Krösche darüber hinaus bei einem potenziellen Verkauf von Can Uzun (20) ein. Die Schmerzgrenze der Hessen soll sich auf 80 Millionen belaufen, immerhin konnte der Höhenflug des Spielmachers (zehn Torbeteiligungen in 14 Pflichtspielen) erst von einer Muskelverletzung gebremst werden. Abnehmer tummeln sich erneut allen voran auf der Insel.