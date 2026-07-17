Top-Klubs dran: Bowen legt sich fest

Auch in der Championship kann West Ham United auf Kapitän Jarrod Bowen setzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der 29-Jährige einer Anpassung seines Vertrags zugestimmt, die ihn auch in der zweiten Liga bindet. Das ursprünglich für die Premier League vorgesehene Arbeitspapier wäre ohne Abstieg bis 2030 gelaufen.

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Update (12:49): Inzwischen hat West Ham den Verbleib auch offiziell verkündet.

Some words from our captain ❤️ pic.twitter.com/sRC5C1v8g1 — West Ham United (@WestHam) July 17, 2026

Zahlreiche Topklubs hatten sich in den vergangenen Wochen Hoffnung gemacht, den Rechtsaußen zu verpflichten. Dazu zählten der FC Chelsea, der FC Liverpool und Manchester United. Für West Ham war Bowen in der vergangenen Saison an 20 Treffen in der Premier League beteiligt (neun Tore, elf Vorlagen).