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Offiziell Premier League

Top-Klubs dran: Bowen legt sich fest

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic | whufc.com
1 min.
Jarrod Bowen marschiert mit dem Ball @Maxppp

Auch in der Championship kann West Ham United auf Kapitän Jarrod Bowen setzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der 29-Jährige einer Anpassung seines Vertrags zugestimmt, die ihn auch in der zweiten Liga bindet. Das ursprünglich für die Premier League vorgesehene Arbeitspapier wäre ohne Abstieg bis 2030 gelaufen.

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Update (12:49): Inzwischen hat West Ham den Verbleib auch offiziell verkündet.

Zahlreiche Topklubs hatten sich in den vergangenen Wochen Hoffnung gemacht, den Rechtsaußen zu verpflichten. Dazu zählten der FC Chelsea, der FC Liverpool und Manchester United. Für West Ham war Bowen in der vergangenen Saison an 20 Treffen in der Premier League beteiligt (neun Tore, elf Vorlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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