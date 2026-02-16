BVB-Abflug: Zwei weitere Klubs wollen Ryerson

Alle vier Treffer bereitete Julian Ryerson (28) beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 vor und wurde damit von FT zum besten Spieler des 22. Bundesliga-Spieltags gekürt. Die guten Leistungen des Außenverteidigers rufen inzwischen immer mehr Interessenten auf den Plan.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ strecken neben dem FC Barcelona auch Newcastle und Manchester United die Fühler nach dem Norweger (39 Länderspiele) aus. Ob die Gedankenspiele in einem konkreten Vorstoß münden, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten noch herausstellen. Auch der FC Liverpool wurde zwischenzeitlich mit dem Dauerbrenner in Verbindung gebracht.

Ryerson, der in Dortmund aktuell knapp fünf Millionen Euro jährlich einstreicht, könnte zumindest mit einer saftigen Gehaltserhöhung gelockt werden. Darüber hinaus würde dem BVB eine ordentliche Finanzspritze gut zu Gesicht stehen – und die ambitionierten Klubs aus der Premier League greifen bekanntlich ja gerne tief in die Tasche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich will Niko Kovac auf den laufstarken Ryerson, der in der laufenden Saison bereits 13 Tore auflegte, nicht verzichten. Gut für den Cheftrainer also, dass die schwarz-gelbe Borussia für den Moment alle Zügel in der Hand hält, steht der Rechtsfuß doch noch bis 2028 unter Vertrag.