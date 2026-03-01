Menü Suche
„Klassiker mit klassischem Ende“ | „Blödmann“-Entgleisung von Bayer-Boss

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München sorgt für Begeisterung. Fernando Carro regt sich über den Schiedsrichter auf. FT mit der Presseschau.

von Luca Hansen
Typisch Bayern

Für Borussia Dortmund bedeutete das gestrige Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München die letzte Chance, noch einmal in das Meisterschaftsrennen einzugreifen. Die Schwarz-Gelben lieferten einen tollen Kampf, mussten sich am Ende jedoch mit 2:3 geschlagen geben. Ein hochklassiges Spiel, mit dem der Rekordmeister wohl abermals die Meisterschaft eingetütet hat. Die Presse zeigt sich begeistert.

Für die ‚WAZ‘ kommt das Ergebnis nicht überraschend: „Klassiker mit klassischem Ende.“ Die ‚Ruhr Nachrichten‘ sprechen von einem „großen BVB-Kampf“. Auch international sorgt das Spiel für Aufsehen. „Bayern entscheidet die Meisterschaft“, heißt es bei der ‚Mundo Deportivo‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ will „Schwierigkeiten“ in der Bayern-Abwehr gesehen haben. Ein Umstand, der dem Blatt zufolge Bayerns Gegner im Champions League-Achtelfinale Atalanta Bergamo zum „Lächeln“ gebracht habe.

Verpfiffen?

Für Bayer Leverkusen geht es in der laufenden Bundesligasaison hauptsächlich um das Erreichen der Champions League-Plätze. Gegen den 1. FSV Mainz kam man am gestrigen Samstag jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Geschäftsführer Fernando Carro tobte nach dem Spiel. Ziel seines Ärgers waren aber nicht die eigenen Spieler, sondern Schiedsrichter Tobias Stieler.

Der hatte Bayer im Vorfeld des zwischenzeitlichen 1:0 für Mainz einen Elfmeter verwehrt. Eine Szene, die Carro im Anschluss an die Partie mächtig auf die Palme brachte. „Wo ist der Stieler, der Blödmann?“, fluchte der Spanier in den Katakomben. Ob es zu einer Aussprache kam, ist nicht bekannt.

