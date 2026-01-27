Bayer: Ben Seghir-Transfer geplatzt?

Eliesse Ben Seghir (20) hat sich während seiner Abstellung beim Afrika-Cup eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Bayer Leverkusen teilt mit, dass der 20-malige marokkanische Nationalspieler in der Folge mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Damit scheint es deutlich unwahrscheinlicher, dass der 32-Millionen-Zugang den Werksklub in diesem Winter noch verlässt. Zuletzt wurde über eine mögliche Leih-Rückkehr zur AS Monaco spekuliert. Für Leverkusen kommt er bislang lediglich auf zwölf Einsätze.