Hertha: Zwei Geheimklauseln bei Brekalo

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Josip Brekalo im Hertha-Trikot @Maxppp

Auch wenn der Vertrag bei Hertha BSC nur bis zum Saisonende datiert ist, könnte Josip Brekalo (27) länger in der Hauptstadt bleiben. Laut ‚Bild‘ gibt es zwei Szenarien, bei denen sich der Kontrakt des Linksaußen automatisch verlängert.

Zum einen kann dies über die Einsatzzahlen geschehen. Brekalo wechselte am 2. Februar bei noch 14 ausstehenden Partien in der 2. Bundesliga. Steht der Rechtsfuß insgesamt siebenmal in der Startelf, verlängert sich sein Vertrag. Die zweite Option ist ein Aufstieg in die Bundesliga. In dem Fall erhöhen sich Brekalos Bezüge automatisch, gleichzeitig verlängert sich das Arbeitspapier bis 2028. Vom Aufstieg ist die Hertha allerdings weit entfernt.

