Fortuna: Haut Heyer noch ab?

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Moritz Heyer schaut mürrisch @Maxppp

Moritz Heyer könnte Fortuna Düsseldorf zeitnah verlassen. Dem Bezahlsender ‚Sky‘ zufolge ist der Wolfsberger AC an dem Defensivallrounder interessiert. Ein erster Austausch sei bereits erfolgt, die Rheinländer würden dem 30-Jährigen keine Steine in den Weg legen.

In Düsseldorf ist Heyer nur Ergänzungsspieler. 13 Spiele absolvierte er in der 2. Bundesliga in der laufenden Spielzeit, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Abzuwickeln wäre der Österreich-Wechsel bis zum morgigen Freitag, dann schließt auch das dortige Wechselfenster seine Pforten.

