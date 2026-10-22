Paris St. Germain forciert trotz der schweren Kreuzbandverletzung eine Vertragsverlängerung mit Khvicha Kvaratskhelia (25). Die Verhandlungen über einen neuen Dreijahresvertrag haben die beiden Parteien laut ‚RMC‘ bereits aufgenommen.

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In den kommenden Tagen wird sich Kvaratskhelia einer Operation unterziehen, im Anschluss folgt eine monatelange Reha. Als möglicher Ersatz wurde zuletzt Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen) gehandelt, interne Alternativen sind Désiré Doué (21), Ferran Torres (26) und Sommerneuzugang Mika Godts (21).