Der FC Schalke 04 hat es im Sommer offenbar vergeblich bei Karl Etta Eyong (22) probiert. Nach Informationen der ‚Bild‘ wollte Königsblau den Mittelstürmer von La Liga-Klub UD Levante mit Kaufoption über sieben Millionen Euro plus eine Million an Boni ausleihen. S04 stellte Levante eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung in Aussicht, Eyong ein Grundgehalt von 700.000 Euro.

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Zustande kam der Deal ebenso wenig wie der Abgang von Anton Donkor (28). Nach einem gescheiterten Wechsel zu OFI Kreta sollte es laut ‚Bild‘ am Deadline Day zum 1. FC Heidenheim gehen. Links hinten wollte der Absteiger Platz schaffen und Leart Paqarada (31) an den VfL Osnabrück transferieren – das klappte nicht, daher blieb auch Donkor auf Schalke.