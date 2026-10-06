Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Enthüllt: Zwei Schalke-Transfers gescheitert

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Karl Etta Eyong reibt sich die Hände @Maxppp

Der FC Schalke 04 hat es im Sommer offenbar vergeblich bei Karl Etta Eyong (22) probiert. Nach Informationen der ‚Bild‘ wollte Königsblau den Mittelstürmer von La Liga-Klub UD Levante mit Kaufoption über sieben Millionen Euro plus eine Million an Boni ausleihen. S04 stellte Levante eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung in Aussicht, Eyong ein Grundgehalt von 700.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zustande kam der Deal ebenso wenig wie der Abgang von Anton Donkor (28). Nach einem gescheiterten Wechsel zu OFI Kreta sollte es laut ‚Bild‘ am Deadline Day zum 1. FC Heidenheim gehen. Links hinten wollte der Absteiger Platz schaffen und Leart Paqarada (31) an den VfL Osnabrück transferieren – das klappte nicht, daher blieb auch Donkor auf Schalke.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Schalke 04
Levante
Etta Eyong
Anton-Leander Donkor

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Levante Logo UD Levante
Etta Eyong Etta Eyong
Anton-Leander Donkor Anton-Leander Donkor
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert