Juve: Kean-Verkauf auf der Zielgeraden

Moise Kean lässt Juventus Turin hinter sich. Wie ‚Relevo‘ vermeldet, wird der 24-jährige Mittelstürmer am morgigen Montag zu Medizincheck und Vertragsunterschrift beim AC Florenz erwartet.

13 Millionen Euro Sockelablöse und bis zu fünf Millionen Euro an Boni wurden vereinbart. Der 15-fache italienische Nationalspieler blieb in der abgelaufenen Saison in 20 Einsätzen im Juve-Trikot ohne Torbeteiligung.