Galatasaray muss in den Bemühungen um Wunschspieler Can Uzun (20) wohl eine Schlappe hinnehmen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt gegen einen Wechsel zu den Istanbulern entschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darin sei auch Galas kurz bevorstehende Verpflichtung von Aleksey Batrakov (21) begründet, der für 25 Millionen Euro von Lokomotiv Moskau kommen wird.

Ein Wechsel von Uzun in diesem Transferfenster ist unterdessen nicht endgültig vom Tisch. Vereine aus Spanien und England zeigen laut ‚Sky‘ weiterhin Interesse und sollen bereit sein, 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Die Frankfurter Forderung soll sich aber auf 60 Millionen belaufen.