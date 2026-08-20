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60-Millionen-Poker: Erste Uzun-Entscheidung gefallen

Im Transferpoker um Can Uzun ist jetzt eine erste Entscheidung gefallen. Final geschlossen ist die Akte damit aber noch nicht.

von David Hamza - Quelle: Sky
Can Uzun hebt den Daumen @Maxppp

Galatasaray muss in den Bemühungen um Wunschspieler Can Uzun (20) wohl eine Schlappe hinnehmen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt gegen einen Wechsel zu den Istanbulern entschieden.

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Darin sei auch Galas kurz bevorstehende Verpflichtung von Aleksey Batrakov (21) begründet, der für 25 Millionen Euro von Lokomotiv Moskau kommen wird.

Ein Wechsel von Uzun in diesem Transferfenster ist unterdessen nicht endgültig vom Tisch. Vereine aus Spanien und England zeigen laut ‚Sky‘ weiterhin Interesse und sollen bereit sein, 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Die Frankfurter Forderung soll sich aber auf 60 Millionen belaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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