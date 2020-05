Mittelfeld-Achse: Barça räumt auf

Seitdem Andrés Iniesta und Xavi Hernández weg sind, ist beim FC Barcelona nichts mehr so, wie es war. Die Katalanen sind auf der Suche nach der richtigen Mischung und planen in diesem Sommer eine kleine Revolution. Einzig Frenkie de Jong (22) und Sergio Busquets (31) können ihrer Sache sicher sein.

Ivan Rakitic, Arturo Vidal (beide 32), Arthur (23) sind dagegen ebenso wie die derzeit verliehenen Carles Aleña (22) und Oriol Busquets (21) verzichtbar. Kommen passende Angebote, dürfen die genannten Mittelfeldspieler allesamt gehen. Doch wer soll ihre Plätze einnehmen?

Pjanic im Anflug?

Die heißeste Spur führt aktuell zu Miralem Pjanic. Der 30-jährige Freistoß-Experte von Juventus Turin ist sich italienischen Medienberichten zufolge schon einig mit Barça. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ bestätigt dies am heutigen Samstag. Es bleibt scheinbar nur die Frage, mit welchem Barcelona-Profi Pjanic verrechnet wird.

Als weiteres spielerisches Element denkt Quique Setién an Philippe Coutinho. Der Coach der Katalanen kann sich vorstellen, den Brasilianer auf der Achter-Position einzubauen. Ob Coutinho überhaupt zur Verfügung steht, ist aber ungewiss. Die Barça-Bosse hoffen insgeheim auf ein lukratives Angebot aus England. Der FC Bayern will die aktuelle Leihgabe nicht behalten.

Zusätzlich soll aber noch ein Mann fürs Grobe kommen. Kandidaten sind Fabián Ruiz (24) von der SSC Neapel, Tanguy Ndombélé (23) von Tottenham Hotspur sowie N'Golo Kanté (29) vom FC Chelsea. Ob einer der Genannten in Zeiten der Coronakrise bezahlbar sein wird, bleibt abzuwarten. Klar ist wohl nur: An Iniesta und Xavi kommt so schnell keiner heran.