Henderson frei für Chelsea
Jordan Henderson (36) verlässt den FC Brentford ablösefrei. Beide Seiten haben sich auf eine Auflösung des bis 2027 laufenden Vertrags geeinigt. Berichten zufolge steht der Mittelfeldspieler vor dem Wechsel zum FC Chelsea.
Unter der Anzeige geht's weiter
Jordan Henderson has left Brentford after a mutual agreement was reached to terminate his contract— Brentford FC (@BrentfordFC) July 29, 2026
Jordan leaves with the best wishes and gratitude of everyone at Brentford 🐝
We wish you every success for the future, Hendo ❤️
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden