Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Henderson frei für Chelsea

Jordan Henderson (36) verlässt den FC Brentford ablösefrei. Beide Seiten haben sich auf eine Auflösung des bis 2027 laufenden Vertrags geeinigt. Berichten zufolge steht der Mittelfeldspieler vor dem Wechsel zum FC Chelsea.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Brentford
Chelsea
Jordan Henderson

Weitere Infos

Brentford Logo FC Brentford
Chelsea Logo FC Chelsea
Jordan Henderson Jordan Henderson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert