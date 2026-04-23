Gülers WM-Teilnahme in Gefahr?

Verantwortliche der türkischen Nationalmannschaft werden mit besorgtem Blick auf die heutige Meldung von Real Madrid blicken. Laut den Königlichen hat sich Offensivspieler Arda Güler (21) „eine Muskelverletzung im Bizeps des rechten Oberschenkels“ zugezogen. Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer vierwöchigen Ausfallzeit.

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In 49 Tagen beginnt die Weltmeisterschaft in Nordamerika. Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht davon auszugehen ist, dass Gülers Teilnahme akut gefährdet ist, kommt die Verletzung zu einem absolut ungünstigen Zeitpunkt. Besonders bitter für Real ist, dass auch Innenverteidiger Éder Militão (28) mit einer ähnlichen Verletzung – allerdings am linken Oberschenkel – ausfällt und im Saisonendspurt fehlt.