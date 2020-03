HSV: Jairo-Verbleib nur bei Aufstieg?

Die Wege von Jairo Samperio und dem Hamburger SV werden sich wohl im Sommer trennen, sollten die Norddeutschen den Aufstieg in die Bundesliga verpassen. Grund ist laut ‚Bild‘, dass der HSV in der zweiten Liga kaum Verwendung für den 26-jährigen Spanier hat. In der ersten Liga könnten hingegen die Sprint-Qualitäten des Flügelflitzers wieder stärker zum Tragen kommen.

Jairos Vertrag läuft im Sommer aus. Laut der Boulevardzeitung kam es bislang noch zu keinen Gesprächen zwischen dem Offensivspieler und seinem Arbeitgeber. Unter Dieter Hecking ist der frühere spanische Junioren-Nationalspieler nur Ersatzspieler, da gegen die meist tiefstehenden Gegner eher auf spielstärkere Akteure gesetzt wird. Insgesamt kommt Jairo in dieser Saison auf 13 Einsätze. Im Kalenderjahr 2020 wartet er jedoch noch auf seinen ersten Ligaeinsatz.