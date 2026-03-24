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Bundesligist klopft bei Bittencourt an

Leonardo Bittencourt wird den SV Werder nach aktuellem Stand im Sommer verlassen. Es könnte ein Wechsel innerhalb der Bundesliga anstehen.

von Martin Schmitz - Quelle: DeichStube
1 min.
Leonardo Bittencourt verlässt Werder Bremen am Saisonende @Maxppp

Leonardo Bittencourt könnte im Sommer innerhalb der Bundesliga wechseln. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat Union Berlin die Fühler nach dem 32-Jährigen ausgestreckt, dessen Vertrag bei Werder Bremen am Saisonende ausläuft. Zwar wäre der Mittelfeldspieler unter dem neuen Trainer entgegen der bisherigen Vereinbarung mit den Grün-Weißen doch offen für Gespräche über eine Verlängerung, doch das sei für Werder aktuell keine Option.

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Somit steht der Abgang von Bittencourt, der 2019 zunächst leihweise und dann fix von der TSG Hoffenheim zu den Norddeutschen gewechselt war, mehr oder weniger fest. Neben dem Hauptstadtklub sind laut ‚DeichStube‘ auch Spitzenklubs aus der 2. Bundesliga sowie einige Teams aus der nordamerikanischen MLS an dem ehemaligen U21-Nationalspieler interessiert. Mehrere Anfragen sollen Bittencourt bereits vorliegen.

Zuletzt war der Rechtsfuß unter Daniel Thioune wieder wichtig. Den Nachweis, dass noch viel Bundesliga in ihm steckt, hat Bittencourt also erbracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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