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Jeltsch-Berater nimmt Kontakt auf

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sacha Tavolieri
Finn Jeltsch im Einsatz für den VfB Stuttgart @Maxppp

Innenverteidiger Finn Jeltsch könnte den VfB Stuttgart im nächsten Sommer verlassen. Laut Sacha Tavolieri steht die Agentur des Spielers mit dem FC Barcelona und Inter Mailand in Kontakt, um sich über mögliche Konditionen eines Transfers zu informieren.

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Ein Wechsel von Jeltsch im kommenden Winter-Transferfenster gilt als unwahrscheinlich, da der 20-Jährige gerne noch mindestens bis zum Saisonende beim VfB bleiben würde. In der laufenden Saison stand der Verteidiger in allen bisherigen sechs Spielen in der Startelf. Zur Belohnung für die ansprechenden Leistungen wurde er von Jürgen Klopp für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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