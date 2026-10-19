Schalke droht der doppelte El Mala | Saibari rastet aus

Brüdersturm gegen Königsblau

Der akute Stürmermangel beim 1. FC Köln könnte am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 zu einem Kuriosum führen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bietet sich den Geißböcken ein „spektakulärer Ausweg an“. Denn während Thijs Dallinga (26/Kreuzbandriss), Ragnar Ache (28/Muskelfaserriss) und Imad Rondic (27/Muskelverletzung) weiter ausfallen, kehrte Mittelstürmer Malek El Mala beim 3:2-Erfolg der U21 des FC gegen den SV Rödinghausen am Wochenende nach seiner Verletzung zurück und traf direkt doppelt.

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Der ein Jahr ältere Bruder von Kölns Nummer zehn Said El Mala (20) stünde für das Duell mit den Königsblauen bereit. Zuletzt schwärmte Sportgeschäftsführer Thomas Kessler: „Er hat Qualitäten rund um die Box und ein unglaubliches Näschen für torgefährliche Räume. Bei ihm ist es ein Thema der Verfügbarkeit. Malek muss jetzt über einen längeren Zeitraum gesund bleiben.“ Gegen Schalke könnte nun die Gelegenheit kommen, dass das Brüder-Duo zusammen stürmen darf.

Inkompetent und unmenschlich

Trotz des überzeugenden 6:1-Siegs des FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstagabend war die Laune von Ismael Saibari am gestrigen Sonntag nicht besonders gut. Der Marokkaner fiel durch einen Post in den sozialen Netzwerken auf, in dem er seinem Ärger mächtig Luft machte. Dieser richtete sich jedoch nicht gegen Mit- oder Gegenspieler oder irgendein Geschehen auf dem Fußballplatz, sondern gegen die Fluggesellschaft Air Arabia.

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In einer Instagram-Story stänkerte der 25-Jährige mächtig gegen die Firma und erhob schwere Vorwürfe. „Schlimmste Firma der Welt. Ihre Mitarbeiter haben keinen Respekt vor ihren Kunden. Immer Probleme mit ihnen. Inkompetente und unmenschliche Mitarbeiter“, postete der Offensivspieler. Konkrete Hintergründe zu seinem Ärger nannte Saibari allerdings nicht.