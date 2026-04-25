Bayern: Dicke Überraschung in der Startelf

Gegen den FSV Mainz (15:30 Uhr) überrascht Vincent Kompany einmal mehr beim FC Bayern mit der Startaufstellung. Der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye kommt zu seinem Startelfdebüt beim deutschen Rekordmeister.

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Auch sonst lässt Kompany ordentlich rotieren. Unter anderem beginnt Jonas Urbig im Kasten anstelle von Manuel Neuer. Auf der Bank feiert der 16-jährige Bastian Assomo sein Kaderdebüt, Joshua Kimmich und Dayot Upamecano bekommen eine Pause.