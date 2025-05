Prügelei im Training: Wird Amoura suspendiert?

Für Angreifer Mohamed Amoura könnte eine Schlägerei im Training des VfL Wolfsburg am vergangenen Dienstag Konsequenzen für das anstehende Spiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) haben. Trainer Ralph Hasenhüttl denkt darüber nach, seinen Topscorer (zehn Tore, zehn Vorlagen) zu suspendieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Wölfe-Coach: „Es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Wenn jemand über das Ziel hinausschießt, muss das Konsequenzen haben. Das haben wir als Verein gemeinsam entschieden. Und wie es aussieht, das werdet ihr früh genug sehen.“ Laut dem ‚kicker‘ hatte es am Dienstag eine Auseinandersetzung zwischen Amoura und Außenverteidiger Joakim Maehle gegeben. Dem Fachmagazin zufolge brauchte es mehrere Leute, um die beiden Streithähne zu trennen.

Für das gestrige Training am Mittwoch war Amoura dann offenbar suspendiert. Inzwischen soll der Streit laut Hasenhüttl aber beigelegt worden sein: „Die reden wieder miteinander, es ist alles ausgeräumt, die haben sich heute vor der Mannschaft geherzt.“ Auch deswegen wollte der Österreicher einen Amoura-Einsatz nicht komplett ausschließen. „Wir haben Kadernominierung am Freitag um 12.30 Uhr. Dann werden wir schauen, ob er im Kader dabei ist und am Wochenende mitspielt“, ergänzte Hasenhüttl.