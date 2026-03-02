WM-Teilnahme für Ronaldo in Gefahr?

Für Cristiano Ronaldo könnte das Mitwirken bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA auf der Kippe stehen. Berichte der ‚Mundo Deportivo‘, der ‚Marca‘ und auch der ‚Sun‘ besagen, dass der Superstar im Meisterschaftsspiel von Al Nassr gegen Al Fayha am Samstag (3:1) eine schwerwiegende Verletzung davongetragen haben könnte. Der Europameister von 2016 musste zehn Minuten vor Schluss das Feld verlassen.

Für Ronaldo wäre es der erste verletzungsbedingte Ausfall in dieser Spielzeit. Der portugiesische Rekordtorschütze verpasste zwischenzeitlich nur zwei Pflichtspiele aus persönlichen Gründen. Wie ernst die Verletzung tatsächlich ist, werden Untersuchungen ergeben, wie Al Nassr-Coach Jorge Jesus im Anschluss an die Partie am Samstag klarstellte: „Ronaldo litt unter Muskelschwäche und das medizinische Personal wird dringend notwendige Tests durchführen, um seinen Zustand festzustellen.“ Der fünfmalige Weltfußballer plant, im Sommer an seiner sechsten WM-Endrunde teilzunehmen und somit einen neuen Rekord aufzustellen.