Svoboda wechselt nach Brighton
Venedig-Innenverteidiger Michael Svoboda hat sich für einen Wechsel zu Brighton & Hove Albion entschieden. Der 27-Jährige unterschreibt bei den Seagulls einen Vertrag bis 2030. Auch der Hamburger SV hatte den Österreicher als potenziellen Vuskovic-Ersatz auf dem Zettel.
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We are pleased to confirm the signing of defender Michael Svoboda from Serie B champions Venezia on a four-year contract, for undisclosed terms. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2026
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