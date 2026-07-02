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Svoboda wechselt nach Brighton

Venedig-Innenverteidiger Michael Svoboda hat sich für einen Wechsel zu Brighton & Hove Albion entschieden. Der 27-Jährige unterschreibt bei den Seagulls einen Vertrag bis 2030. Auch der Hamburger SV hatte den Österreicher als potenziellen Vuskovic-Ersatz auf dem Zettel.

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