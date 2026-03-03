Magdeburg trifft Trainer-Entscheidung

Der 1. FC Magdeburg hält trotz der sportlichen Krise am Trainerteam um Petrik Sander und Pascal Ibold fest. In einem offiziellen Statement wird Geschäftsführer Sport Otmar Schork wie folgt zitiert: „Es gibt keine Trainerdiskussion. Wir haben vollstes Vertrauen in unser Team rund um Petrik Sander und Pascal Ibold.“ Nach drei Niederlagen in Serie findet sich der FCM auf Rang 17 wieder.

Sander und Ibold hatten erst Anfang November beim Zweitligisten übernommen und für einen Aufschwung gesorgt. Zuletzt stimmten aber weder die Ergebnisse noch die Leistungen. „Insbesondere die Vielzahl an Gegentoren bereitet uns dabei Sorgen – hier müssen wir den Hebel ansetzen und unsere Inhalte verbessern“, so Schork.