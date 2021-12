Barça plant Wintertransfers: „Müssen uns verstärken“

Auch die Amtsübernahme von Xavi konnte den FC Barcelona nicht zurück in die Erfolgsspur bringen. Zwar gewann Barça unter dem neuen Cheftrainer seine ersten beiden Partien, verlor dann aber am vergangenen Spieltag mit 0:1 gegen Betis Sevilla und unter der Woche mit 0:3 gegen den FC Bayern.

Die Katalanen wollen deshalb auf dem Wintertransfermarkt personell nachlegen. Ein entsprechendes Treffen zwischen Xavi und Klubpräsident Joan Laporta, in dem die Pläne für den Januar besprochen wurden, hat bereits stattgefunden, wie der Coach auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Osasuna (Sonntag, 16:15 Uhr) bestätigte.

Xavi bestätigt Transferpläne

„Wir arbeiten dran, das ist die Realität. Wir hatten ein vertrauensvolles und produktives Treffen“, so Xavi, „ich habe auch meine Meinung klar dargelegt und gesagt, was ich brauche und was ich möchte. Wir müssen Lösungen finden, um unser Team zu verbessern.“

Einfach wird das nicht. „Ich kenne die finanzielle Situation des Klubs“, erklärte der 41-Jährige, „es gibt Einschränkungen aufgrund der Gehaltsstruktur. Aber innerhalb unserer Möglichkeiten müssen wir uns verbessern.“

Gerüchteküche kocht

An Gerüchten um Neuzugänge mangelt es Barcelona nicht. Die ‚Mundo Deportivo‘ bringt beispielsweise Agustín Álvarez ins Spiel, der beim uruguayischen Verein Peñarol noch bis 2024 unter Vertrag steht. Der 20-jährige Mittelfeldspieler debütierte mittlerweile auch für Uruguays Nationalmannschaft und plant in naher Zukunft den Sprung nach Europa.

Ein Transferziel ist zudem Ferran Torres von Manchester City. Ehe der spanische Nationalspieler aber verpflichtet werden könnte, müsste Barça wohl selbst erst einmal Spieler verkaufen.