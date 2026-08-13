Im Poker um Enzo Fernández (25) stellt der FC Chelsea klare Bedingungen. Wie unter anderem ‚The Athletic‘ und Fabrizio Romano vermelden, haben die Londoner eine Deadline gesetzt: Bis zum morgigen Freitag um 18 Uhr muss ein Angebot in Höhe von 140 Millionen Euro auf dem Tisch liegen.

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Konkretes Interesse an Fernández zeigt Manchester City. Die Skyblues suchen auch nach der 135-Millionen-Verpflichtung von Elliot Anderson (23) einen weiteren Star fürs Mittelfeld. Hintergrund ist das intensive Werben des FC Barcelona um City-Star Rodri (30), wenngleich der offensivere Fernández kein Eins-zu-eins-Ersatz für den Strategen wäre.

Der Argentinier steht noch bis 2032 bei Chelsea unter Vertrag. Die Blues hatten vor dreieinhalb Jahren 121 Millionen Euro an Benfica Lissabon gezahlt – macht Manchester City jetzt nochmal 19 Millionen Euro mehr locker? Die Entscheidung dürfte in Kürze fallen.