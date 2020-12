„Frage der Einstellung“: Mourinho kritisiert sein Team

José Mourinho hat einmal mehr zum Rundumschlag ausgeholt. Nach dem 3:3 beim Linzer ASK im Europa League-Spiel am gestrigen Donnerstagabend kritisierte der Trainer von Tottenham Hotspur: „Es ist auch eine Frage der Einstellung. Wenn wir bei miesem Wetter nach Antwerpen, Ludogorets oder Linz fahren und die leeren Tribünen sehen, denken einige Spieler, sie sollten nicht hier sein.“

Zwar äußerte The Special One dafür auch Verständnis, allerding gelte: „Der Widerspruch ist, dass Spieler wie Heung-Min Son oder Pierre-Emile Höjbjerg jedes Spiel starten und dabei Vorbilder sind. Sie sind immer für das Team da. Ohne sie hätten wir wohl kein positives Ergebnis.“ Durch das Remis in Österreich zog Tottenham in die K.O.-Runde der Europa League ein.