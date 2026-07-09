Millionen-Ablöse: Hannover holt Loretz

Pascal Loretz steht künftig für Hannover 96 zwischen den Pfosten. Der 23-jährige Schweizer wechselt vom FC Luzern nach Niedersachsen, wo er einen bis 2030 datierten Vertrag unterzeichnet. Die Ablöse liegt Berichten zufolge bei 1,1 Millionen Euro und kann durch einsatzabhängige Boni um 300.000 Euro steigen.

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𝐇𝐨𝐢, 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚𝐥! 👋



Hannover 96 verstärkt sich auf der Torwartposition: Pascal #Loretz wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Luzern an den Maschsee und wird langfristig gebunden. 🤝



Herzlich willkommen! 😊#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/MMSlsxCoJ2 — Hannover 96 (@Hannover96) July 9, 2026

„Ich wollte diesen Schritt wirklich unbedingt machen und freue mich extrem, dass es geklappt hat. Hannover 96 ist ein großer deutscher Traditionsklub. Was ich speziell aus der vergangenen Saison an Bildern und Videos aus dem Stadion gesehen habe, ist extrem beeindruckend. Genau darauf habe ich sehr große Lust. Ich freue mich auf den Fußball, den wir spielen, mit dem ich mich voll identifizieren kann“, begründet Loretz seinen Schritt.